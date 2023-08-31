Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 15:46
Sağlıkta Lisans Tamamlama
2020 Nisanda Odymetri Teknikeri olarak göreve başladım 2023 de kadroya geçtim ve sağlık yönetimi bitirdim 10/2 olan derecem 9/2 ye geldi lisans okutunca 8/3 oldu 1 dik 1 yan gelmiş hastanede ve başka hastanelerdeki arkadaşlarıma 1 dik 2 yan gelmiş yazı işleri konuya tam hakim değiş ne yapmam gerekli emsal göstersem 7/1 olur muyum acaba

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