Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 15:52
Bilerek mi yapıyorlar

Şu seyyanen zam Ocak zammına dahil olmayacak balonunu kim attıysa ortaya gerçekten başarılı bir balon olmuş , 1 haftadır etrafımdaki bir sürü memura dahil olacağını anlatmaya çalıştım ama artık pes ettim tamam kardeşim seyyanen zam dahil dedim , bu kadar salak nasıl memur olmuş anlamak zor, artık art niyet aramaya başladım kanun maddesi çok açık bunu okuyup anlamamak imkansız , ilginç


dhm6124
31 Ağustos 2023 15:59

Seyyanen zam 2024 Ocak maaşına dahil edilecek


Android60
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 16:00

Olsa ne olmasa ne emekli maaşına yansımadı. Tazminata yansımada o verilen şeytan en zam bildiğin çöp bir zamdı. Emekli olunca Taş mı yeniyor da emekli maaşına yansımıyor


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 16:04

Seyyanen zam elzemdir. ORANSAL ZAM GELİR ADALETİNİ BOZAR...SEYYANEN VERİLMELİ MAKAS KAPANMALIDIR


ulgen1
Aday Memur
31 Ağustos 2023 16:10
Olur hatta komünist rejim kuralım, işimiz daha da kolaylaşır.
jaseeen, 22 dk. önce

Seyyanen zam elzemdir. ORANSAL ZAM GELİR ADALETİNİ BOZAR...SEYYANEN VERİLMELİ MAKAS KAPANMALIDIR


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
31 Ağustos 2023 16:11
buraya da mi geldin :) çocuk senin büyüğün yok mu, elini birakmasinlar senin :) :)
jaseeen, 22 dk. önce

Seyyanen zam elzemdir. ORANSAL ZAM GELİR ADALETİNİ BOZAR...SEYYANEN VERİLMELİ MAKAS KAPANMALIDIR

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