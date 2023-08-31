Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 16:05
MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
sınav 9 Temmuz da bitti klavuzdaki tarihler bitti Neyi bekliyoruz yok mu bilen duyum alan

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