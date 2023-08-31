Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 16:23
Hemşire Samsun İli eş tayini

Merhaba arkadaşlar. İstanbulda 657 tıbbi sekreterim. Ocak ayında iller arası ile nasipse samsuna geçeceğim. Eşim 657 3+1 den kadroya geçen hemşire. PDC nin doluluğunun az olduğu ilde aile birliği kurun diyerek onun gelememe durumu olur mu ? Bilen biri yardımcı olur mu ? Ocak iller arasında aynı durumu trabzon için bir hemşire arkadaşımız yaşadı kız gidemedi. Giden arkadaşta eş tayini dilekçesiyle tekrar geri döndü maalesef.

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