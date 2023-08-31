Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 16:26
Kamu Görevlileri adına talep edilen ve aynen kabul edilen 50 madde

Gerçekten nedir acaba ?

Kira yardımı, mülakatların kaldırılması, 3600 ek gösterge , enflasyon farkının her ay yansıtılması ?

Geçmiş yıllardaki metinlerin aynen kabulü yeni kazanım oluyor heralde.


Md00
Memur
31 Ağustos 2023 16:30

Maaşlar ayın 15 nde yatacak,artı 2024 ılk altı 15 ıkıncı 10 bendende geldı maddeler boyle boyle 50 bulacağız,he bide 8.30 17.00 mesai bayramlarda ızınlıyız resmı tatıllerde ızınlıyız bak 10 tane maddeyı bulduk... sızce kıra yardımı ıkramıyeler olmus olsa coktan acıklanmazmıydı ballandıra ballandıra ? ee nıye acıklanmadı cunku onlar gorusulmemıstır bıle benım tahmınım..


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 16:32

SEYYANEN ŞART


fakir.adam
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 16:39

eskide olsa kazanım, kazanımdır.

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