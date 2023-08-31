Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 16:41
Öğretmenlikten memurluğa geçmek istiyorum

Arkadaşlar öğretmenlikten memurluğa geçmek istiyorum. Müdüre konu arasında bahsettim o şekilde bir uygulamanın olmadığını söyledi ama ben forumlarda okuyorum sürekli. Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığım yok dolayısıyla raporlu bir durumum da yok. Ama artık çocuklara velilere tahammül edemiyorum lütfen yol gösterin


melcea
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 17:00

Ben de istiyorum da yolu yok hocam. Ancak ya rapor ya da sorusturmayla Milli Egitime cekmeleri lazim.


fadime82
Şef
31 Ağustos 2023 17:02
Öğretmenlik (eğitim öğretim hizmetleri sınıfı) memurluğa göre daha üst kıdem ve kademede yer aldığından öğretmenlikten alt kadrolardaki memurluğa geçiş, geri hizmet olarak nitelendirilmektedir. (Örneğin genel idare hizmetlerinde VHKİ olarak atama istemek) Hal böyle olunca ilgili kuruma (İl Mem) verilecek olan dilekçeyle geri hizmete geçiş kolaylıkla istenilmektedir. Böyle bir durumda öğretmen il-ilçe memlerde memur olarak görevini sürdürebilir. Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş Aşamaları Nelerdir? Memurların bulundukları görevden farklı bir kuruma ve unvana merkezi sınav ile ataması yapılabilmektedir. Bu atamalarda memurun çalıştığı kurumun muvafakat şartını taşıması gerekir. Eğer memur kadrolu olarak çalışıyor ve yeniden atama yapıldığı kadro 399'a tabi olan sözleşmeli öğretmenlik ise bu durumda muvafakat alınmasına gerek yoktur. Memurun bu gibi durumlarda çalıştığı kurumdan istifa ederek sözleşmeli olarak atandığı kuruma geçebilir.
melcea, 56 dk. önce

Ben de istiyorum da yolu yok hocam. Ancak ya rapor ya da sorusturmayla Milli Egitime cekmeleri lazim.


Pişmanist
Aday Memur
31 Ağustos 2023 17:03

Nasıl bir rapor almalıyız hocam? İçeriği nedir

melcea, 56 dk. önce

Ben de istiyorum da yolu yok hocam. Ancak ya rapor ya da sorusturmayla Milli Egitime cekmeleri lazim.


fadime82
Şef
31 Ağustos 2023 17:06
psikolojik genelde.
Pişmanist, 53 dk. önce

Nasıl bir rapor almalıyız hocam? İçeriği nedir

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