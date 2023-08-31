Öğretmenlikten memurluğa geçmek istiyorum

Öğretmenlik (eğitim öğretim hizmetleri sınıfı) memurluğa göre daha üst kıdem ve kademede yer aldığından öğretmenlikten alt kadrolardaki memurluğa geçiş, geri hizmet olarak nitelendirilmektedir. (Örneğin genel idare hizmetlerinde VHKİ olarak atama istemek) Hal böyle olunca ilgili kuruma (İl Mem) verilecek olan dilekçeyle geri hizmete geçiş kolaylıkla istenilmektedir. Böyle bir durumda öğretmen il-ilçe memlerde memur olarak görevini sürdürebilir. Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş Aşamaları Nelerdir? Memurların bulundukları görevden farklı bir kuruma ve unvana merkezi sınav ile ataması yapılabilmektedir. Bu atamalarda memurun çalıştığı kurumun muvafakat şartını taşıması gerekir. Eğer memur kadrolu olarak çalışıyor ve yeniden atama yapıldığı kadro 399'a tabi olan sözleşmeli öğretmenlik ise bu durumda muvafakat alınmasına gerek yoktur. Memurun bu gibi durumlarda çalıştığı kurumdan istifa ederek sözleşmeli olarak atandığı kuruma geçebilir.

Öğretmenlik (eğitim öğretim hizmetleri sınıfı) memurluğa göre daha üst kıdem ve kademede yer aldığından öğretmenlikten alt kadrolardaki memurluğa geçiş, geri hizmet olarak nitelendirilmektedir. (Örneğin genel idare hizmetlerinde VHKİ olarak atama istemek) Hal böyle olunca ilgili kuruma (İl Mem) verilecek olan dilekçeyle geri hizmete geçiş kolaylıkla istenilmektedir. Böyle bir durumda öğretmen il-ilçe memlerde memur olarak görevini sürdürebilir. Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş Aşamaları Nelerdir? Memurların bulundukları görevden farklı bir kuruma ve unvana merkezi sınav ile ataması yapılabilmektedir. Bu atamalarda memurun çalıştığı kurumun muvafakat şartını taşıması gerekir. Eğer memur kadrolu olarak çalışıyor ve yeniden atama yapıldığı kadro 399'a tabi olan sözleşmeli öğretmenlik ise bu durumda muvafakat alınmasına gerek yoktur. Memurun bu gibi durumlarda çalıştığı kurumdan istifa ederek sözleşmeli olarak atandığı kuruma geçebilir.