Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 17:04
İl emri mazeret kararname

Mazerete il emrine kalıp atama kararnamesi gelen var mı hocalarim antepteyim ve gelmedi henüz yarına kaldı sanırım

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