Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 17:40
Tercih yapmadığım halde il emrine atandım. Bu nasıl olur
mazret atamasinda basvuru yapip ne ilkinde ne de ikincisinde tercih yapmadim. sonuc il emrine atandim. kararname henüz gelmedi. nasil iptal ederim il emri atamasını

vicente0626
Aday Memur
31 Ağustos 2023 17:47

okula dilekçe ver sıkıntı olmaz


fadime82
Şef
31 Ağustos 2023 17:48
oyle yapacam hocamda tercih basvurusu yapmadan il emrine atanmam garip geldi
vicente0626, 9 dk. önce

okula dilekçe ver sıkıntı olmaz


vicente0626
Aday Memur
31 Ağustos 2023 17:49

tercih yapan yapmayan hepsine il emri geldi


fadime82
Şef
31 Ağustos 2023 17:50
demekki ikinci atamada başvurumu iptal etmem gerekiyormus.
vicente0626, 7 dk. önce

tercih yapan yapmayan hepsine il emri geldi

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