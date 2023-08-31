Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 17:57
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UZMAN MEMUR

Arkadaşlar herkese selamlar, mulakat sonuçları bugün yeni açıklandı kazanan varsa hayırlı olsun. Bilen varsa bazi şartları soracaktim.

Maaş , yan haklar, sosyal haklar, lojman vs..

Yardımcı olan herkese şimdiden teşekkür ederim

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