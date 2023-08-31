Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Ağustos 2023 18:07
çözger hakkında
Çocuğumun ökgv en üst duzeyde çözger raporu çıktı.nufusa kayıtlı olduğum ile atanmak için dilekçe vereceğim.doktorumuz hemen 1 saat mesafede büyüksehirde.saglik durumlarından ötürü atamada büyüksehir ayrımı gozetiliyor mu? Nufusa kayıtlı olduğum il büyüksehir değil

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