Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 18:34
Yeni dönem memur zammı
Arkadaşlar 2 sorum var 2024 ilk 6 ayda alacağımız 15 zam üstüne enflasyon farki veya refah payı felan eklenecekmi birde seyyanen zammada bu zam orani yansicakmi bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim teşekkürler

C.Z.c.z
Şef
31 Ağustos 2023 18:39

8000 seyyanene eklenecek. Enflasyon + 15 zam.


Syrmnx
Aday Memur
31 Ağustos 2023 18:58
Eyvallah hocam enflasyon tahmini ne olur sizce
C.Z.c.z, 48 dk. önce

8000 seyyanene eklenecek. Enflasyon + 15 zam.


C.Z.c.z
Şef
31 Ağustos 2023 19:12

25+ 28 arası çıkacağını haberler söylüyor.

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