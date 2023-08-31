Hizmet puanlarında bir değişiklik mi oldu?

Daha düne kadar 350 puanım vardı. Bugün baktığımda 468 puan görünce tabi ister istemez şaşırdım. Puan kısmında arasıra yanlışlık oluyor sonra düzeliyor. Acaba bu da o yanlışlıklardan birisi mi, yoksa bilmediğim bir değişiklik mi oldu?(Not:12 yıldır deprem bölgesindeyim.)

Daha düne kadar 350 puanım vardı. Bugün baktığımda 468 puan görünce tabi ister istemez şaşırdım. Puan kısmında arasıra yanlışlık oluyor sonra düzeliyor. Acaba bu da o yanlışlıklardan birisi mi, yoksa bilmediğim bir değişiklik mi oldu?(Not:12 yıldır deprem bölgesindeyim.)