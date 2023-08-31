Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 18:36
Hizmet puanlarında bir değişiklik mi oldu?
Daha düne kadar 350 puanım vardı. Bugün baktığımda 468 puan görünce tabi ister istemez şaşırdım. Puan kısmında arasıra yanlışlık oluyor sonra düzeliyor. Acaba bu da o yanlışlıklardan birisi mi, yoksa bilmediğim bir değişiklik mi oldu?(Not:12 yıldır deprem bölgesindeyim.)

sınıfçı uğur
Aday Memur
31 Ağustos 2023 18:39

Ben de 12 yıl deprem bölgesinde aynı okulda çalıştım 394 puandan 547 puana yükselmiş bugün


Eversst
Aday Memur
31 Ağustos 2023 18:58

Ben de bir değişiklik yok 13 senedir deprem bölgesindeyim


ibramo
Aday Memur
31 Ağustos 2023 19:07

Ben 16 senedir deprem bölgesindeyim 1 puan bile artmamış


ibramo
Aday Memur
31 Ağustos 2023 19:09

Şaşırdım mı tabi ki hayır milli eğitimin her zamanki hali


spock
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 19:14

12 yıl önce nerede hangi deprem oldu ki?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 19:16

Kendi ifade etme becerisi maalesef ülkemizde çok düşük.

spock, 13 dk. önce

12 yıl önce nerede hangi deprem oldu ki?


ibramo
Aday Memur
31 Ağustos 2023 19:17

Peki bu ek puan alanlar neye göre verildi anlamadım.


ibramo
Aday Memur
31 Ağustos 2023 19:21

Demem o ki bu puanlar neye göre verildi. Deprem bölgesindekilere verildiyse ben neden alamadım. Göreve başladığımdan beri Maraş?ta 16 senedir görev yapıyorum ve doğu hizmeti olan okullarda görev yaptım ve yapmaya devam ediyorum.


Ahis
Şef
31 Ağustos 2023 19:23

Deprem bölgesindeki öğretmenlere ek puan verilecekti muhtemelen bazı iller yaptı bazı iller henüz yapmadı yada ilde sırayla yapılıyorsa sıra gelmemiş olabilir

ibramo, 10 dk. önce

Peki bu ek puan alanlar neye göre verildi anlamadım.


baki_sa
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 19:27
Hocam ne öğretmenisiniz
spock, 13 dk. önce

12 yıl önce nerede hangi deprem oldu ki?

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