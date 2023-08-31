Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


31 Ağustos 2023 18:53
Ekap'a sınır değerin hatalı girilmesi

Hizmet alımı işinde Ekap'a sınır değerin hatalı girilmesi ihale iptal nedeni midir? Sınır değer EKAP üzerinden güncellenebilir mi? Eğer güncelleme yapılırsa hiç bir problem kalmayacak ihalede ama EKAP buna izin veriyor mu ? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

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