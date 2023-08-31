Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 19:33
Memur-Sen Açıklaması Şerh Düşüyormüş !!!

Memur-Sen Aciklaması Şerh düşüyormuş demek ki gereği şerh düşmekmiş

Bugün Hakem Kurulu tarafından açıklanan haksız karar ile bir aydır süren toplu sözleşme dönemi sonuçlandı.

Kamu görevlilerinin maaş/ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı, enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken, İşveren/Hakem Heyetinin kamu görevlileri kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz.

Açıklamaya Gel


dobradam
Aday Memur
31 Ağustos 2023 20:08
Çok pis şerh düşerler. Şimdi hükümet düşünsün:)
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