Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 20:40
Ev Sahiplerinin Kiracı Tercih Sıralaması

Türkiye Emlak Danışmanları Birliği'nin yaptığı aket sonuçlarına göre ev sahiplerinin kiracı tercih sıralaması şöyle:

1- Öğrenci

2- Üst düzey bürokrat

3- Televizyoncu-Gazeteci

4- Sanatçı

5- Bankacı

6- Galerici

7- Doktor

8- Hemşire

9- Hakim- Savcı

10- Milletvekili

11- Avukatlar

12- Askerler

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesiİl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.Whatsaapp üzerinden tebligat yapilir mi2023 ağustos ikinci tayin iptaliSeçmeli Derslerİl emri işleyişi nasıl oluyor?edebiyat öğretmenliği atanmaSizce haksızlık değil mi?

Sözlük

incir 4 süper ay 1 memurlar nete girdiğinde sende hangi reklamlar çıkıyor 1 Ölmeden önce yapılacaklar listesi 3 iki haftada bir banyo yapan insan modeli 3 ölmeden önce yapılacak son şey 1 31.08.2023 twente vs fenerbahçe maçı 2 işsizlik 1 Memur zammında dağın fare doğurması 3 Mutluluk arayışı 4

Son Haberler

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdüMSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandıŞarampole uçan otomobil baba oğula mezar olduMarmara için kuvvetli sağanak uyarısıBakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?