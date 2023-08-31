Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Ağustos 2023 20:54
telsiz muhaberesi
üst amire efendim deme zorunluluğu var mı bununla ilgili genelge yönerge elinde olan yada bilgisi olan var mı ?

dertsızolmaz
Aday Memur
31 Ağustos 2023 20:58
Hay masallah sana erkek hay masallah sana kıbırınızden egonuzdan asla tavız vermeyin ne efendim mı diyeceksin sana kimse bunu soyletemez hay masallah erkege bak hele erkege burdan mı ogrwneceksın burdan aldıgın bilgiye guvenıp ıs mı yapacaksın hay masallah teskılat ne hala geldi
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