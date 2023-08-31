KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 21:04
Sözleşmeli personel hakkinda
Merhaba, Sözleşmeli olarak bir bakanlığa, kurum veya kuruluşa atandigimizi varsayalim. Buraya atandiktan sonra yds puanim ile disisleri bakanligina geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olmayan ya da emin olmayanlarin yazmamasini rica ediyorum. Herkese iyi calismalar

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