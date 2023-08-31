Sözleşmeli personel hakkinda

Merhaba, Sözleşmeli olarak bir bakanlığa, kurum veya kuruluşa atandigimizi varsayalim. Buraya atandiktan sonra yds puanim ile disisleri bakanligina geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olmayan ya da emin olmayanlarin yazmamasini rica ediyorum. Herkese iyi calismalar

Merhaba, Sözleşmeli olarak bir bakanlığa, kurum veya kuruluşa atandigimizi varsayalim. Buraya atandiktan sonra yds puanim ile disisleri bakanligina geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olmayan ya da emin olmayanlarin yazmamasini rica ediyorum. Herkese iyi calismalar