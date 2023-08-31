Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 21:08
Aynı il/ilçede farklı okula atananlar

Aynı ilçede farklı bir okula atananın ilçe mem'deki işlemleri(mal müdürlüğü, hitap çıkışı vb.) yine de yapması gerekir mi? Mesela maaş için aynı banka aynı şubeyle çalışılıyor, yine de yeni hesap açılır mı? Yoksa işim daha kolay olacak mı? Bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. Teşekkürler.

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