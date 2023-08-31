Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 21:22
EKYS

EKYS ye girip de elinde kitap bulunan arkadaşlar gönderebilir mi


kümbet282
Aday Memur
31 Ağustos 2023 21:57

Satacak olan var mı


Kenan Kardeş
Aday Memur
31 Ağustos 2023 22:03
Hocam, bence gidip alın, bu daha iyi olur.

Drk24
Aday Memur
31 Ağustos 2023 22:20

Hocam sana tavsiye video izle son 1 ay video izleyerek 73 puan aldım


kümbet282
Aday Memur
31 Ağustos 2023 22:24

Videolar nerede hocam

Drk24, 11 dk. önce

Hocam sana tavsiye video izle son 1 ay video izleyerek 73 puan aldım

Toplam 4 mesaj

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