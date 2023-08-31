Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 21:58
Zabıt katibi eş durumu hk.

Ben 10 aylık memurum eşim mebde 4.yılını dolduran bir öğretmen eş durumu tayinine başvurduğumda mahkeme başkanından olur yazısı olmadan direk uyap personel ekranından başvuru yapınca oluyor mu? Birde 1 yıl dolmadan eş durumu tayini çıkmıyor diyorlar doğru mu?


sabriabi99
Aday Memur
31 Ağustos 2023 22:00
uyaptan mazeret gönder
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