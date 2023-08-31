Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 22:06
Eğitim Öğretim Devam Ederken Yurtdışına Gitmek

Sayın Hocalarım,

Oğlum yurtdisinda master yapacak,3 günlüğüne onu yerine yerleştirmek,banka hesabı,telefon hattı... gibi yardımlar için onunla girmek istiyorum.Rapor almak gibi usulsüz bir şeyi asla yapmam.Mazeret iznimi kullanmak isterim.

Eğitim öğretim devam ederken öğretmenler yurtdışına çıkabiliyor muyuz tecrübesi ve bilgisi olan hocalarım paylaşırsa sevinirim.


melcea
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 22:10

Cikarsiniz elbette. Mazeret izni alabilirseniz nereye isterseniz gidersiniz.

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