Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 22:10
Teknik öğretmenlerin kademeleri
Merhaba yeni atanan yüksek lisans mezunu teknik öğretmenin kademe, derecesi kaç olur neye göre hesaplanıyor yardımcı olabilir misiniz?

apahce90
Aday Memur
31 Ağustos 2023 22:13

yeni atandıysanız sözleşmeli öğretmen olduğunuz için derece kademeniz yoktur Hocam. Kadroya geçtiğiniz önce 8/3ten başlarsınız. 3+1 çalışma durumunu işletirseniz 7/2 olur. Yüksek lisans 1 kademe getirir 7/1 olursunuz. lise yada üniversitede hazırlık var ise hepsi içi 1 kademe daha gelir.


apahce90
Aday Memur
31 Ağustos 2023 22:15

8/3 - 8/1 olacak 7/1-7/3 olacak Hocam.

apahce90, 19 dk. önce

yeni atandıysanız sözleşmeli öğretmen olduğunuz için derece kademeniz yoktur Hocam. Kadroya geçtiğiniz önce 8/3ten başlarsınız. 3+1 çalışma durumunu işletirseniz 7/2 olur. Yüksek lisans 1 kademe getirir 7/1 olursunuz. lise yada üniversitede hazırlık var ise hepsi içi 1 kademe daha gelir.

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