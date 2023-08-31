Hakem Kurulu Kararına neden şaşırıyorsunuz?

Hükümetin teklifinin tersine bir karar almalarını beklemek Türkiye gerçeklerinden uzaklaşmak demektir. Bu tezimizi kanıtlamak için kurul üyelerine bakmak gerekir. Kurul üyeleri:
(Sayıştay Başkanı)
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)
(Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)
(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)
(Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. M. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)
(Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü)(AKP Sakarya Milletvekili Aday Adayı)
4 kişi ise sendikalar tarafından görevlendirildi:
(Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
(Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
(Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
(KESK Genel Sekreteri)
Bakanlıklardan gelen 4 üye var. Bir akademisyeni doğrudan Cumhurbaşkanı seçiyor. Etti mi 5?
Diğer tarafta da 4 sendika üyesi ve sendikaların önerdiği 7 akademisyen arasından Cumhurbaşkanınca seçilen akademisyen. Yani durum 5=5...Son kararı veren de Sayıştay Başkanı oluyor.
Hükümetin teklifinin tersine bir karar almalarını beklemek Türkiye gerçeklerinden uzaklaşmak demektir. Bu tezimizi kanıtlamak için kurul üyelerine bakmak gerekir. Kurul üyeleri:
(Sayıştay Başkanı)
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)
(Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)
(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)
(Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. M. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)
(Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü)(AKP Sakarya Milletvekili Aday Adayı)
4 kişi ise sendikalar tarafından görevlendirildi:
(Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
(Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
(Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
(KESK Genel Sekreteri)
Bakanlıklardan gelen 4 üye var. Bir akademisyeni doğrudan Cumhurbaşkanı seçiyor. Etti mi 5?
Diğer tarafta da 4 sendika üyesi ve sendikaların önerdiği 7 akademisyen arasından Cumhurbaşkanınca seçilen akademisyen. Yani durum 5=5...Son kararı veren de Sayıştay Başkanı oluyor.