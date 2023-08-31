En sevdiğin yazar ve şair, ayrıca kendi şiirlerinizi de paylaşın lütfen

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Editörler : Lanet


31 Ağustos 2023 22:19
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Benim birçok isim var ama ilk aklıma gelen

Özdemir Asaf

Orhan veli kanık

Necip fazıl kısakürek

Cemal süreya

Can yücel....................

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