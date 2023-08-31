Öğretmenler Kurulu

Sınırlı bir hak var. Olmasa da gündeme getirmekte fayda var. Fakat genelde böyle bir karar alınsa iyi olurdu.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

MADDE 9- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikada