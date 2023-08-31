Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 23:01
Öğretmenler Kurulu
Sene başı öğretmenler kurulunda alınmasını veya eklenmesini istediğiniz ne gibi kararlar var. Gözden kaçan gündem madderi nelerdir?

atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 23:09

Saat uygulaması sebebiyle çok erken saatlerde sokak köpekleri ve diğer tehlikeler sebebiyle ders saatlerin belirlenmesinde bunun dikkate alınması.


matematikogretmenii
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 23:11
Ders başlangıç saatlerini zaten valilikler belirlemiyor mu?
atahoca, 54 dk. önce

Saat uygulaması sebebiyle çok erken saatlerde sokak köpekleri ve diğer tehlikeler sebebiyle ders saatlerin belirlenmesinde bunun dikkate alınması.


atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 23:29

Sınırlı bir hak var. Olmasa da gündeme getirmekte fayda var. Fakat genelde böyle bir karar alınsa iyi olurdu.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

MADDE 9- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikada

matematikogretmenii, 52 dk. önce
Ders başlangıç saatlerini zaten valilikler belirlemiyor mu?
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