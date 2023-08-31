Okulların İhtiyaçları

Size göre okulların ne gibi ihtiyaçları var? Bence büyük şehirlerde sınıflar kalabalık derslik sayısı arttırılmalı öncelikli olarak. Başka ne gibi ihtiyaçları vardır?

Size göre okulların ne gibi ihtiyaçları var? Bence büyük şehirlerde sınıflar kalabalık derslik sayısı arttırılmalı öncelikli olarak. Başka ne gibi ihtiyaçları vardır?