Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 23:10
Okulların İhtiyaçları
Size göre okulların ne gibi ihtiyaçları var? Bence büyük şehirlerde sınıflar kalabalık derslik sayısı arttırılmalı öncelikli olarak. Başka ne gibi ihtiyaçları vardır?

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