Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 23:23
Yarın Maaşlar İki Katına Çıksa
ve öğretmenlere 1 veya 2 sene süre tanınsa. bu sürenin sonunda öğrencilerin sınav başarılarında anlamlı bir fark görülürse en yüksek maaşı öğretmenlerin alacağı söylense. Eğer anlamlı bir fark oluşmazsa maaşların düşeceği söylense, eğitimde çağ atlar mıyız. Finlandiya bizi kıskanır mı?

atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 23:30

Hayır. Soru öğretmende değil.


halis4242
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 23:31

Eğer böyle bir şey olursa ben ya uykudayım ya da ölmüşüm demektir, çünkü böyle bir şeyi bu ülkede yaşamak ancak bir ütopyadan ibarettir!!?


atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 23:41

soru değil sorun diyecektim. Bir yandan maça bakıyorum. Yeni farkettim.

Sorun öğretmende değil. Eğitimin tek ayağı da öğretmen değil.

O yüzden cevabım hayır.

atahoca, 33 dk. önce

Hayır. Soru öğretmende değil.

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