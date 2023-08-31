Yarın Maaşlar İki Katına Çıksa

ve öğretmenlere 1 veya 2 sene süre tanınsa. bu sürenin sonunda öğrencilerin sınav başarılarında anlamlı bir fark görülürse en yüksek maaşı öğretmenlerin alacağı söylense. Eğer anlamlı bir fark oluşmazsa maaşların düşeceği söylense, eğitimde çağ atlar mıyız. Finlandiya bizi kıskanır mı?

ve öğretmenlere 1 veya 2 sene süre tanınsa. bu sürenin sonunda öğrencilerin sınav başarılarında anlamlı bir fark görülürse en yüksek maaşı öğretmenlerin alacağı söylense. Eğer anlamlı bir fark oluşmazsa maaşların düşeceği söylense, eğitimde çağ atlar mıyız. Finlandiya bizi kıskanır mı?