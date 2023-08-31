Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 23:29
2024 temmuzda enflasyon farkı

Arkadaşlar ocakta maaşlara yüzde 15 toplu sözleşme zammı gelecek. 2024 ocak temmuz döneminde enflasyon yüzde 15'i aşarsa enflasyon farkı alacak mıyız tekrar?

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