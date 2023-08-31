Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 23:30
Okul öncesi öğretmeni lisede çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yapabilir mi

Merhaba arkadaşlar ben geçen sene Mardin'e okul öncesi öğretmeni olarak atandim.Asıl branşım çocuk gelişimi ve lisede branş öğretmeni olarak görev yapmak istiyorum . Bunun için ne yapmam gerektigini bilmiyorum.Bununla ilgili hiçbir bilgi bulamadım.Bileniniz varsa aydınlatabilir mi?


ekaleite
Aday Memur
31 Ağustos 2023 23:44
formasyon alarak atandınız değil mi?

Merve Mah
Aday Memur
31 Ağustos 2023 23:53

Evet

ekaleite, 20 dk. önce
formasyon alarak atandınız değil mi?
Toplam 2 mesaj

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