Yeni Tayin Sistemi

Her yıl bütün öğretmenlere tayin hakkı verilse, en çok tercih edilen ve edilmeyen yerler belirlenerek. Hizmet puanları buna göre belirlense. Her yıl hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirme yapılsa. Aile mazereti olanların da diğer bakanlıklar ile protokol yaparak iki eşin de normu olan illeri seçme hakkı verilse aile birlikleri oralarda sağlansa. Diyeceğim ama kimse böyle adaletli bir sistem istemez.

Her yıl bütün öğretmenlere tayin hakkı verilse, en çok tercih edilen ve edilmeyen yerler belirlenerek. Hizmet puanları buna göre belirlense. Her yıl hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirme yapılsa. Aile mazereti olanların da diğer bakanlıklar ile protokol yaparak iki eşin de normu olan illeri seçme hakkı verilse aile birlikleri oralarda sağlansa. Diyeceğim ama kimse böyle adaletli bir sistem istemez.