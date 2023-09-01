Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2023 00:12
Tayin dilekçeme verilen cevap eş durumu adaletsiz bakanlık

Arkadaşlar 10 aylık Katibim İstanbul'da kadrolu

Eş durumundan tayin dilekçeme yıl şartı ve varolan mazerete dayalı neden den ötürü mazeret istenemez dendi yani atanmadan önce evli olmamı gerekçe gösterdiler yılımı doldurunca tekrar vereceğim ama bu atanmadan önceki evliligi ileri surecekler sanırım.

Not: atama kagidimi aldığımda yani atama sonucu evrakını gördüğümde bekardin iş başı yaptığimda ise evliydim.

Esm kamuda


z.katibi34
Aday Memur
01 Eylül 2023 00:16

Merhaba senle aynı durumdayız verilen cevap tam olarak neydi özelden yazarmısın

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