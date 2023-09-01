Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 00:21
Vur semeri bakalım.

Memurluk yapılmayacak dönemde memur olmuşuz. Şöyle bakıyorum etrafıma çiftçi,işci,asgari ücretli,memur,esnaf her kesimden tanıdık var. Çiftçilerin 100 liraya aldiğı traktör 2.5 milyonu geçti. Traktör ticareti,5 yıllık kredilerle geleceğini kurtardılar.Işçi şuan benden fazla kazanıyor sözde asgari ücretli ama benim maaşı duyduğunda gülüyor. Asgariyi bankadan üstünü elden alıyor maaş 30 bin diyor.Esnaf var tanıdık 2020 de birlikte araba aldık. O esnaf kredileriyle 3 yılda arabayı 2.5 milyona çıkardı. Benim corsa halen duruyo 2 yıl daha borcum var. Yönetenler yok faizdi yok caizdi içine etti uydurma enflasyon, vergi yüküyle bindirdi üzerimize. Ya arkadaş böyle bir eziyet olamaz. Sanki bütün toplumun yükü üzerimde gibi hissediyorum.Bu durumda olan kimler var?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirSizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarHakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.55 maddenin 40 i reddedilmiş.Yeni dönem memur zammı Ağustos enflasfonu%0 Zam Verilseydi Daha Fazla Zam Alacaktık (Şaka Değil Kanıtlarla)22.000 olan en düşük maaş Ocakta 31.000 Olacak

Sözlük

işsizlik 1 uyarı 3 Ölmeden önce yapılacaklar listesi 3 atıp tutmak 1 kürk mantolu madonna 1 30 ağustos zafer bayramı 2 suç oranlarının artması 3 Buraya nasıl düştünüz 10 meyve sineği 1 vay vay vay 3

Son Haberler

22 Öğretmenlik Alanı İle Bazı Dersleri Okutacak Öğretmenlerde Değişiklik YapıldıOrman yangınında yaralanan işletme şefi hayatını kaybettiABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruzTürkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TLBalıkçılar dualarla 'vira bismillah' dedi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?