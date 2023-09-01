Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 00:25
vasilik ile atama
babam kanser tedavisi görüyor tam bağımlı engelli raporu mevcut, 4 kardeşiz vasilik kararı çıkarsam tedavinin devam ettiği ile atamam olur mu ? il buyuksehir ve 2. bölge, bilenler yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Gürültü konusunda polisin yetkisi nedir?Polsan'da zararda mıyım karda mıyım? Hesapladım.Emekli ikramiyesi LGS sınav ücreti2023 gih maaşıMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe GeçişHakem kurulu kararı...

Sözlük

gezgin 1 Asya.00 2 Çizgisini bozmayan insan 3 ölmeden önce yapılacak son şey 1 mustafa kemal atatürk 1 Nevin12 9 ice man 5 Yaran facebook durum güncellemeler 1 peynir 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 4

Son Haberler

22 Öğretmenlik Alanı İle Bazı Dersleri Okutacak Öğretmenlerde Değişiklik YapıldıOrman yangınında yaralanan işletme şefi hayatını kaybettiABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruzTürkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TLBalıkçılar dualarla 'vira bismillah' dedi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?