vasilik ile atama

babam kanser tedavisi görüyor tam bağımlı engelli raporu mevcut, 4 kardeşiz vasilik kararı çıkarsam tedavinin devam ettiği ile atamam olur mu ? il buyuksehir ve 2. bölge, bilenler yardımcı olursa sevinirim

babam kanser tedavisi görüyor tam bağımlı engelli raporu mevcut, 4 kardeşiz vasilik kararı çıkarsam tedavinin devam ettiği ile atamam olur mu ? il buyuksehir ve 2. bölge, bilenler yardımcı olursa sevinirim