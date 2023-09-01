KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 00:35
AFAD 68 Sözleşmeli Personeli Alımı

AFAD Lisans alımlarında 2022 ile beraber 2023'ü de dahil etmiş. CİMER'e bu konuda şikayette bulundum. Tekli senelerde uzman yardımcılığı haricinde alım olmazken bu sene böyle bir değişiklik kabul edilemez. DSİ de benzer bir ilana çıkmıştı (2021 ve 2022 şeklinde) ertesi gün resmi gazetede yalnızca 2022 Lisans olarak değiştirdi. Özellikle mühendis arkadaşların bu konuda CİMER'e müracaat etmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Çok Yazılan Konular

GSB Buro PersoneliZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Hem işte çalışıp hemde 2024 kpss hazırlanmakGsb büro geçen sene/ bu seneDSİ yedekler2024 KPSS lisansGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruGsb hangi il kaç puan?Gsb alımı Mersin

Sözlük

İçinden geleni söyle 9 gezgin 1 zeki demirkubuz 3 ayrak 1 incir 4 kürk mantolu madonna 1 alışmak 2 meyve sineği 1 palpito 1 ölmeden önce yapılacak son şey 1

Son Haberler

22 Öğretmenlik Alanı İle Bazı Dersleri Okutacak Öğretmenlerde Değişiklik YapıldıOrman yangınında yaralanan işletme şefi hayatını kaybettiABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruzTürkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TLBalıkçılar dualarla 'vira bismillah' dedi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?