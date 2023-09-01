KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Eylül 2023 00:52
jandarma asem
iyi geceler jandarma asemi intibakta bıraktım seneye sınavlarına tekrar girebilir miyim ve Kara hava Deniz astsubaylığına tekrar giremeyeceğim Söylendi doğru mudur acaba

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