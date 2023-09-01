Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 01:11
MEMURLAR UYUTULUYOR!!!
Bir zam muhabbetine tüm memurlar uyutuluyor. Yüzde 10 olsa ne olur yüzde 20 olsa ne olur. Her halükarda yüzde 30-40 enflasyon çıkacağı için o seviyede zam alacağız zaten. Buna uğraşmanın anlamı nedir. Tüm muhabbet buna dönünce seçimden önce bakanlar vekillerin seçim vaadi olarak kullandığı kira yardımı, bazı meslek gruplarına zam, bayram ikramiyesi gibi birçok konu unutuldu. Resmen ilgiyi zam miktarına toplayıp bunları unutturdular.

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