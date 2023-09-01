Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2023 01:25
Polis es durumu red

es durumu istedim 657 li devlet memuruyum eşim polis. Dilekçe cevap olarak 'eşinin Bursa ilinde görev yaptığına dair resmi başlıklı, yeni tarihli-sayılı ve onaylı görev lgesinin (onaylayanın adı, soyadı ve unvanının belirtildiği) üstleri vasıtasıyla Bakanlığımıza gönderilmesi alinde durumu yeniden incelenecektir.'

Yani eşim ilişik kesecek mehil müddetini yakacak orda iş başı yapacak o belgeyi gönderecek. Polislerde böyle bisey yoktu bu konuda bilgisi olan var mi

Çok Yazılan Konular

Akademik alan mı yoksa tekrar üniversite sınavı mı?Sağlık Bakanlığı Hizmet birleştirmeİş sağlığı ve güvenliği okursak maaşa etkisi olmuyor mu? Hamile memur hak.Paramedik okurken kpss hazırlanmak? 2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiÇocuk gelişimciNöbet tutamaz sağlık kurulu raporu olan hemşire hafta sonu ve resmi tatillerde çalıştırılamaz.Kocaeli bolu becayiş ( kadrolu lisans hemşire)İller arasından sonra eş tayini

Sözlük

palpito 1 Ölmeden önce yapılacaklar listesi 3 incir 4 aşkı anlatan en iyi replik 5 mustafa kemal atatürk 1 süper ay 1 alışmak 2 'W'şeklinde oturmak 3 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 zeki demirkubuz 3

Son Haberler

22 Öğretmenlik Alanı İle Bazı Dersleri Okutacak Öğretmenlerde Değişiklik YapıldıOrman yangınında yaralanan işletme şefi hayatını kaybettiABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruzTürkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TLBalıkçılar dualarla 'vira bismillah' dedi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?