Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 02:02
Eş durumu hakkında yardım.

Hayırlı günler eşim x ilinde aile sağlık merkezinde hemşire olarak çalışmakta tayin durumu bulunmamakta, benim bulunduğum ile gelmesi için istifa etmesi gerekli. Benim gih sınıfına geçme durumum oluşur mu ? Bilgi verenden Allah razı olsun şimdiden

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Polsan'da zararda mıyım karda mıyım? Hesapladım.Gürültü konusunda polisin yetkisi nedir?Emekli ikramiyesi LGS sınav ücreti2023 gih maaşıMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe Geçiş telsiz muhaberesi

Sözlük

Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 Bugün olanlar 4 peynir 1 bir peynire 880 bin TL vermek 3 atıp tutmak 1 suç oranlarının artması 3 ölmeden önce yapılacak son şey 1 korku filmi izleyip kendini korkutmak 1 Yaran facebook durum güncellemeler 1 palpito 1

Son Haberler

22 Öğretmenlik Alanı İle Bazı Dersleri Okutacak Öğretmenlerde Değişiklik YapıldıOrman yangınında yaralanan işletme şefi hayatını kaybettiABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruzTürkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TLBalıkçılar dualarla 'vira bismillah' dedi

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar