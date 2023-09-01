Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 07:38
Artırımlı hizmet puanı

Zh olmayan bir okuldan zorunlu hizmet alanı olan bir okula tayin oldum böyle durumda artırımlı puan mı alınıyor


matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 08:16
evet

kümbet282
Aday Memur
01 Eylül 2023 09:13

Alıyoruz ama işe yaramıyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçmeli DerslerWhatsaapp üzerinden tebligat yapilir miSizce haksızlık değil mi?2023 ağustos ikinci tayin iptali2024 yılında zam 15+10 oldu Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçeye 2. İller arası tayin hakkıİstifayı ne zaman vermeliyim?Atama Kararnameleri hk.3+1 yüzünden deprem bölgesinde kalanlar İl emri işleyişi nasıl oluyor?

Sözlük

Çizgisini bozmayan insan 3 peynir 1 Ceren 1 ayrak 1 palpito 1 put 1 hasret 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

MİT, PKK'nın saldırı ve sabotaj eğitim aldığı teröristi etkisiz hale getirdiBDDK, derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesi için üye şartlarında değişikliğe gittiBorsa güne yükselişle başladıKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 26 uzman yardımcısı istihdam edecekTicaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar