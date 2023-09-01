Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 08:47
Emeklilik ayın 15 i ilişik kesme

Arkadaşlar ayın 15 inde emeklilik için ilişik kesmeyi düşünüyorum maaşı geri iade etmek zorunda kalır mıyım ayın 15 inde ilişik kesen varmı acaba...

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