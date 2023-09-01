Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2023 08:57
ÇKYS HK.

Arkadaşlar ben 2023/5 atamasında tıbbi sekreter olarak atandım. Farklı bir kurumda devlet memuru olmama rağmen hala çkys ye düşmedim. Bu konuyla alakalı bilgisi olan var mı? Tecrübeli olan arkadaşlar nasıl bir yol izlemeliyiz. Bizimle beraber atananlar 4. maaşını alacaklar.

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