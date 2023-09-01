Kadro almak zorunlumu

Arkadaşlar bunu çok merak ediyorum da doğru dürüst bilen yok öğretmenlik ve sağlıkta galiba bir de diyanette bildiğiniz gibi 3+1 kuralı var peki bu üç yıl dolunca kadro gelince kadroya geçmek zorunlu mudur yoksa isteğe bağlı mıdır?

Arkadaşlar bunu çok merak ediyorum da doğru dürüst bilen yok öğretmenlik ve sağlıkta galiba bir de diyanette bildiğiniz gibi 3+1 kuralı var peki bu üç yıl dolunca kadro gelince kadroya geçmek zorunlu mudur yoksa isteğe bağlı mıdır?