Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2023 09:00
Kadro almak zorunlumu
Arkadaşlar bunu çok merak ediyorum da doğru dürüst bilen yok öğretmenlik ve sağlıkta galiba bir de diyanette bildiğiniz gibi 3+1 kuralı var peki bu üç yıl dolunca kadro gelince kadroya geçmek zorunlu mudur yoksa isteğe bağlı mıdır?

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