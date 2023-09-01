Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 09:09
Hakem Heyetinin lağvedilmesi ve memura grev hakkı

Sendikalardan, ilgililerden bundan sonra tek isteğim sosyal ve ekonomik haklar yerine sadece ama sadece Hakem Heyetinin lağvedilmesi ve memura grev hakkı için mücadele verilmesini istiyorum.

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