Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2023 09:10
İzin konusundaki çifte standart.

30 agustos, 29 ekim, 23 nisan gibi tatil günleri hafta içine denk geldiğinde rahat bir şekilde güle oynaya izin alıp birleştirebilen bir YSP var mı gerçekten merak ediyorum. Peki doktorlar sadece istemeleri yeterli rapor konusuda da aynı başı agrıyan doktor 3-4 gün rapor alabilirken YSP na bin dereden su getirtiliyor. Sadece buna dem vurmak istedim..

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