Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 09:14
Ocak ayında ortalama yüzde 45 zammı alinacak

Arkadaşlar


proserpin
Aday Memur
01 Eylül 2023 09:32

hayır ya. hesaplayınca şu çıkıyor 15 zam verildi çarpı enflasyon o da maks yüzde 20 derler son 6 aya 19 demişlerdi. herkes yüzde 30 40 enflasyon diyor ama bence o hayal. bu hesaptan 1,15*1,20 yapınca 1,38 çıkıyor maks bence yüzde 38 zam olur


Ice Cube
Aday Memur
01 Eylül 2023 09:47

İnsanlar kafasına göre söylemiyor. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi var ona göre tahminde bulunuyorlar. Ayrıca bu beklentiyi de hiçbir zaman tutturamadı ve enflasyon hep daha fazla çıktı.

proserpin, 47 dk. önce

hayır ya. hesaplayınca şu çıkıyor 15 zam verildi çarpı enflasyon o da maks yüzde 20 derler son 6 aya 19 demişlerdi. herkes yüzde 30 40 enflasyon diyor ama bence o hayal. bu hesaptan 1,15*1,20 yapınca 1,38 çıkıyor maks bence yüzde 38 zam olur

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