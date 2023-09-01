Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 09:21

Yaz tatili dönüşü öğrencilerinizin adlarını unutmuş oluyor musunuz?
Evet arkadaşlar, böyle bir durumu yaşadınız mı hiç? Okulun ilk haftasını kim kimdi diye tekrar yerine oturtmakla geçirmek, çaktırmamak için "Evet oğlum sen söyle" demek gibisinden.

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Evet arkadaşlar, böyle bir durumu yaşadınız mı hiç? Okulun ilk haftasını kim kimdi diye tekrar yerine oturtmakla geçirmek, çaktırmamak için "Evet oğlum sen söyle" demek gibisinden.

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