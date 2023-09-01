Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 09:23
Maaş Ödülü

Arkadaşlar, maaş ile ödüllendirme için başvuruları yapmıştık. Bir gelişme var mı bu konuda?


ütopikegitimci
Aday Memur
01 Eylül 2023 09:52
ben hiç duymadım gelişmeye dair bir şey.

zodiacc
Şef
01 Eylül 2023 09:57
açıklanan zam oranı ortadayken mmaş ile ödüllendirme beklemek :))))))
Toplam 2 mesaj

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