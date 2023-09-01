KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Eylül 2023 09:36
GSB İklimlendirme Personeli(Kaloriferci)

Kaloriferci tercihi verecek olanlar puanlarını ve nereleri tercih ettiklerini yazabilirler mi?

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Merkez Bankası Teknisyen AlımıMerkez Bankası Teknisyen SonuçlarıKİT 399 Kurumlar ve 657 Memurluklar Artıları - EksileriDhmi köprü operatörlüğüTMO ambar memuruGençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik GörevlisiGsb destek personel sonuçları ne zaman

Sözlük

paranın turşusunu kuran adam 2 aşkın 500 günü 3 selvi boylum al yazmalım 8 süper ay 1 31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 3 zeki demirkubuz 3 ayrak 1 'W'şeklinde oturmak 3 peynir 1 Memur zammında dağın fare doğurması 3

Son Haberler

MİT, PKK'nın saldırı ve sabotaj eğitim aldığı teröristi etkisiz hale getirdiBDDK, derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesi için üye şartlarında değişikliğe gittiBorsa güne yükselişle başladıKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 26 uzman yardımcısı istihdam edecekTicaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar