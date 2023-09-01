Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Eylül 2023 09:39
J. uzman çavuş boyda tolerans gösteriyorlar mı?

Bir yakınım 164-165 boylarında. Uzman olmak istiyor. Boyda sıkıntı ederler mi kesin kaybeder mi? Bilgisi ve fikri olan?


Ayyildz0
01 Eylül 2023 09:42

Erkek bu arada kendisi

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