Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 09:55
Dönem kaybı yaşayarak mağdur edildim

Haksız yere ki savcının kyok kararı bile elimdeyken alakam dahi olmayan gülünç bir dosya sebebiyle dönem kaybı yaşadım maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum bu gibi durum yaşayan var mı

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